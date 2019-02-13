Опубликована приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи





Автопарк венценосной четы насчитывает около 40 машин. Совместная их стоимость составляет примерно тринадцать с половиной миллионов долларов. Королева Елизавета II имеет в распоряжении 25 транспортных средств, ее сын принц Чарльз с супругой Камиллой также владеют несколькими машинами. Герцогу и герцогине Кембриджским принадлежит шесть автомобилей, а принцу Гарри и Меган Маркл – пять.Представителям средств массовой информации удалось выяснить, что фаворитом среди мировых брендов королевская семья выбрала автомобили британского производителя компании Range Rover. Именно на моделях этого разработчика все венценосные особы были замечены во время различных мероприятий.В издании сообщается, что автопарк королевы богат винтажными моделями Bentley и Bentley Mulsanne.