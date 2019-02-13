АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга
EUR 74.15 USD 65.71
Курс валют на 13.02.2019

Опубликована приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи

В Сети опубликовали приблизительную стоимость всего автопарка, который принадлежит членам британской королевской семьи. Данную информацию сообщает издание Cheatsheet.
Опубликована приблизительная стоимость автопарка британской королевской семьи

Автопарк венценосной четы насчитывает около 40 машин. Совместная их стоимость составляет примерно тринадцать с половиной миллионов долларов. Королева Елизавета II имеет в распоряжении 25 транспортных средств, ее сын принц Чарльз с супругой Камиллой также владеют несколькими машинами. Герцогу и герцогине Кембриджским принадлежит шесть автомобилей, а принцу Гарри и Меган Маркл – пять.
Представителям средств массовой информации удалось выяснить, что фаворитом среди мировых брендов королевская семья выбрала автомобили британского производителя компании Range Rover. Именно на моделях этого разработчика все венценосные особы были замечены во время различных мероприятий.

В издании сообщается, что автопарк королевы богат винтажными моделями Bentley и Bentley Mulsanne.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Украинскую журналистку Янину
Ученые обнаружили средневековый
Ксения Собчак ответила Вячеславу
Наталья Подольская на видео показала
Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в
В работе социальной сети Instagram
Старшая сестра предложила Меган Маркл
Любовь Аксенова назвала любимые
Леонид Агутин оправдался перед
Дженнифер Лопес появилась на публике в
Анастасия Волочкова рассказала о
Язык карликового хамелеона является
Опубликована приблизительная стоимость
Mitsubishi раскрыла характеристики
Кристина Орбакайте показала совместное
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Максим Матвеев поделился редким
В небе над Ямалом жители обнаружили
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал
Канье Уэст критикует Ким Кардашьян за
Бывшая жена Наталья Вяль приняла
Новый Nissan X-Trail стал январским
Гигантская акула мегалодон вымерла
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова
«Умная» кровать LKB Hero от компании
Супруг королевы Великобритании оказался
Максим Галкин показал, как дочь Лиза
Андрей Малахов показал поклонникам фото
Столкнувшаяся с лактостазом Регина
Просмотреть все новости