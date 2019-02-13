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Кристина Орбакайте показала совместное фото с мужем в Омане

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками снимком, для которого позирует в компании своего мужа Михаила Земцова. Не так давно пара вместе побывала в Омане, о чем певица рассказала посредством поста в Instagram.
Кристина Орбакайте показала совместное фото с мужем в Омане

Большую часть времени Земцов и Орбакайте проводят порознь, поскольку бизнесмен работает за рубежом. Однако паре удается сохранять нежные отношения друг с другом, а недавно они вместе отправились в отпуск. Супруги успели посетить немало стран, а также остановиться в Омане. Певица и предприниматель побывали в Маскате, сама Орбакайте отметила, что здесь они провели несколько дней. Теперь супруги намерены двигаться дальше.

В комментариях многочисленные фолловеры страницы Кристины Орбакайте отметили, что на фото пара выглядит очень гармонично и подходит друг другу даже в мелочах. Несмотря на то, что исполнительница на шесть лет старше своего избранника, это ничуть не мешает супругам весело проводить время вместе. Пост в профиле звезды собрал свыше 26 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:43

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