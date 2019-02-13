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Владимир Путин и Александр Лукашенко устроили совместный заезд на лыжах в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин устроили совместный заезд на лыжах по горным склонам в Сочи. Стать на лыжи президенты решили во время перерыва в переговорах, уточняют СМИ.
Владимир Путин и Александр Лукашенко устроили совместный заезд на лыжах в Сочи

Взяв небольшую паузу в переговорах, главы РФ и Беларуси решили выбраться на заснеженные склоны в Сочи. Притом специально перекрывать местный туристический курорт на время приезда Путина и Лукашенко не стали, за политиками, облаченными в специальные костюмы, наблюдали многочисленные отдыхающие, которые были удивлены увидеть президентов в такой близости.

Лидеры Москвы и Минска успели опробовать две трассы протяженностью порядка километра. Кто-то из присутствующих поинтересовался у Владимира Путина, не желает ли он оценить свои силы на “доске”, однако глава России отметил, что может быть сделает это в следующий раз. Именно лыжи выбрал политик по той причине, что они ему кажутся более “благородным” средством передвижения по заснеженным вершинам в Сочи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:35

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