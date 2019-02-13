Максим Матвеев поделился редким совместным снимком с шестилетним сыном

Максим Матвеев редко делится с поклонниками семейными фото, однако на этот раз артист решил показать, как проводит время в компании своего сына Андрея. Мальчик появился на свет в 2012 в браке актера с Елизаветой Боярской. В паре с наследником деятель посетил центр скалолазания, где попытался вместе с ребенком обрести новые навыки. В подписи к посту Матвеев выразил восторг от того, что они с сыном начали обретать новый навык в тандеме. Судя по всему, актер в этом преуспел, поскольку смог добраться до вершины и коснуться потолка.Поклонники артиста отметили, что старший сын Боярской и Матвеева за последнее время заметно подрос. Мальчик изменился внешне, став все больше походить на своих известных родителей. Оценить запись на странице актера “лайками” успели более 4 тысяч пользователей популярного сервиса.