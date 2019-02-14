Mini анонсировала выход хэтчбека John Cooper Works GP
По информации сотрудников автоконцерна Mini, премьера новой генерации «заряженного» хэтчбека John Cooper Works GP запланирована на 2020 год. Согласно данным инсайдеров, британские разработчики оснастят транспортное средство мотором мощностью 300 л.с.
Таким образом, уже через год новинка под названием John Cooper Works GP может стать мощнейшей машиной компании в истории. Вероятнее всего, хэтчбек будет оснащен спортивной подвеской, настройка которой будет происходить перед тестированием на раллийных трассах.
Стоит напомнить, что почти 2 года назад в рамках франкфуртского автосалона британские производители впервые показали концепт MINI John Cooper Works GP Concept, разработанный в честь 50-летнего юбилея победы в ралли Монако оригинального хэтчбека Mini. Серийный автомобиль, который появится в продаже в числе 3 000 экземпляров, получит дизайн в стиле концепт-кара.
Таким образом, уже через год новинка под названием John Cooper Works GP может стать мощнейшей машиной компании в истории. Вероятнее всего, хэтчбек будет оснащен спортивной подвеской, настройка которой будет происходить перед тестированием на раллийных трассах.
Стоит напомнить, что почти 2 года назад в рамках франкфуртского автосалона британские производители впервые показали концепт MINI John Cooper Works GP Concept, разработанный в честь 50-летнего юбилея победы в ралли Монако оригинального хэтчбека Mini. Серийный автомобиль, который появится в продаже в числе 3 000 экземпляров, получит дизайн в стиле концепт-кара.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00