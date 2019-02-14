Mini анонсировала выход хэтчбека John Cooper Works GP





Таким образом, уже через год новинка под названием John Cooper Works GP может стать мощнейшей машиной компании в истории. Вероятнее всего, хэтчбек будет оснащен спортивной подвеской, настройка которой будет происходить перед тестированием на раллийных трассах.Стоит напомнить, что почти 2 года назад в рамках франкфуртского автосалона британские производители впервые показали концепт MINI John Cooper Works GP Concept, разработанный в честь 50-летнего юбилея победы в ралли Монако оригинального хэтчбека Mini. Серийный автомобиль, который появится в продаже в числе 3 000 экземпляров, получит дизайн в стиле концепт-кара.