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Mitsubishi раскрыла характеристики пикапа L200 для рынка России

Представители японского автомобильного бренда Mitsubishi раскрыли технические характеристики, полученные обновленным пикапом L200, который поступит в продажу на потребительские рынки России. Разработчики сообщили, что модель имеет отличие от предшественника, что касается ее прочности и надежности.
Mitsubishi раскрыла характеристики пикапа L200 для рынка России

Транспортное средство выйдет в нескольких базовых комплектациях. Подкапотное пространство разработчики оснастят дизельным мотором объемом 2,4 литра. Силовая мощность будет достигает 154 или 181 «лошадей». Двигатель модернизированное авто получит в виде сверхэкономичного четырехцилиндрового силового агрегата, который будет иметь цельную конструкцию из алюминия и два распределительных вала, шестнадцать клапанов, цепной привод газораспределительного механизма, улучшенную тормозную систему и шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Внешне Mitsubishi L200 дополнено 18-дюймовыми легкосплавными дисками и современной светодиодной оптикой. Также автомобилю увеличили клиренс и усилили жесткость кузова.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:50

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