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Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал поклонников творчества Аллы Пугачевой

Алексей Кортнев, выступающий в составе группы “Несчастный случай”, раскритиковал поклонников творчества Аллы Пугачевой. Об этом артист рассказал в рамках интервью для издания “Вокруг ТВ”.
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал поклонников творчества Аллы Пугачевой

Комментируя современную эстраду, Алексей Кортнев отметил, что относится к ней неоднозначно. Некоторые вещи солисту “Несчастного случая” нравятся, другие — нет. По мнению артиста, сейчас на сцене появляется много женских коллективов и сольных проектов, ему по душе Монеточка, “Обе две”, а также Муха и некоторые другие. Деятель не считает, что музыка сейчас упрощается, просто теперь она представлена в гораздо большем разнообразии, чем всего 20 лет назад.
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал поклонников творчества Аллы Пугачевой

Одним из наиболее перспективных направления Алексей Кортнев считает рэп, поскольку он приобретает все более сложные формы, а тексты нужно не просто слушать, но и понимать. Притом артист не понимает людей старше 40-50 лет, продолжающих увлекаться творчеством Аллы Пугачевой или Николая Баскова. Ничего страшного в этом фронтмен “Несчастного случая” не видит только потому, что они скоро “умрут”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:13

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