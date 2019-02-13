Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал поклонников творчества Аллы Пугачевой





Комментируя современную эстраду, Алексей Кортнев отметил, что относится к ней неоднозначно. Некоторые вещи солисту “Несчастного случая” нравятся, другие — нет. По мнению артиста, сейчас на сцене появляется много женских коллективов и сольных проектов, ему по душе Монеточка, “Обе две”, а также Муха и некоторые другие. Деятель не считает, что музыка сейчас упрощается, просто теперь она представлена в гораздо большем разнообразии, чем всего 20 лет назад.Одним из наиболее перспективных направления Алексей Кортнев считает рэп, поскольку он приобретает все более сложные формы, а тексты нужно не просто слушать, но и понимать. Притом артист не понимает людей старше 40-50 лет, продолжающих увлекаться творчеством Аллы Пугачевой или Николая Баскова. Ничего страшного в этом фронтмен “Несчастного случая” не видит только потому, что они скоро “умрут”.