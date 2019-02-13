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Новый Nissan X-Trail стал январским бестселлером компании в России

За январь нынешнего года жители Российской Федерации купили около 5 тысяч автомобилей Nissan, а это на 7% ниже прошлогодних показателей. Впрочем, даже падение продаж позволило автоконцерну войти в ТОП-10 самых популярных производителей отечественного рынка с долей почти в 5%.
Новый Nissan X-Trail стал январским бестселлером компании в России

Самым популярным представителем Nissan за прошлый месяц является X-Trail, реализованный почти 1,6 тысячу раз (-12% по сравнению с январем 2018 года). Стоит напомнить, что почти 2 месяца назад в отечественных салонах дебютировал модернизированный кроссовер, производимый петербургским заводом Nissan.

Второе место осталось за компакт-кроссом Nissan Qashqai – данный SUV был продан лишь на 20 экземпляров меньше 1,57 тысяч раз. Тем не менее, в сравнении с первым месяцем прошлого года он показал прирост в 13%. Добавим, что недавно на конвейер питерского предприятия встал новый Qashqai, однако сведений о его начале реализаций пока не предоставлено.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:55

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