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Гигантская акула мегалодон вымерла раньше предполагаемого учёными периода

Гигантская акула мегалодон вымерла раньше предполагаемого учёными периода на миллион лет. Исчезновение хищника не было связано с гибелью других видов.
Гигантская акула мегалодон вымерла раньше предполагаемого учёными периода

Колледж Чарлстон предположил, что учёные ошибались в дате вымирания мегалодона, жившего более 3 миллионов лет назад. Ранее исследователи относили существование гигантской акулы к периоду 2,6 млн лет назад, однако доказательств этому нет. Сотрудники Чарльстона усомнились в некоторых окаменелостях хищника.

Так, настоящие останки имеют возраст 3,6 млн лет, то есть появились в ранний плиоцен. Прочие ископаемые сохранились недостаточно хорошо, чтобы определить точный возраст. Больше 3 миллионов лет назад мегалодон обитал на западном побережье Америки. Предполагалось, что он вымер после других млекопитающих 1-2,5 миллиона лет назад.

Тогда массово исчезли киты, дельфины, тюлени, морские котики, моржи и прочие предки современных животных. Учёные считают, что вымирание видов не могло привести к гибели мегалодона, ведь к тому моменту его в Северной Америке уже не существовало.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:47

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