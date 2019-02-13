Гигантская акула мегалодон вымерла раньше предполагаемого учёными периода





Колледж Чарлстон предположил, что учёные ошибались в дате вымирания мегалодона, жившего более 3 миллионов лет назад. Ранее исследователи относили существование гигантской акулы к периоду 2,6 млн лет назад, однако доказательств этому нет. Сотрудники Чарльстона усомнились в некоторых окаменелостях хищника.Так, настоящие останки имеют возраст 3,6 млн лет, то есть появились в ранний плиоцен. Прочие ископаемые сохранились недостаточно хорошо, чтобы определить точный возраст. Больше 3 миллионов лет назад мегалодон обитал на западном побережье Америки. Предполагалось, что он вымер после других млекопитающих 1-2,5 миллиона лет назад.Тогда массово исчезли киты, дельфины, тюлени, морские котики, моржи и прочие предки современных животных. Учёные считают, что вымирание видов не могло привести к гибели мегалодона, ведь к тому моменту его в Северной Америке уже не существовало.