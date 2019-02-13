Максим Галкин показал, как дочь Лиза делает Алле Пугачевой прическу

Максим Галкин достаточно часто снимает домашние видео и публикует их в Сети, притом иногда они появляются на странице его дочери Лизы. В новом ролике, автором которого является юморист, девочка просит мать позволить ей сделать прическу, обещая, что все получится хорошо. Брат Гарри долго упрашивает сестру не трогать Аллу Пугачеву, настаивая, что она и без того “красивая”. В итоге Примадонна все же дает согласие, Лиза оказывается довольна, а ее брат остается при мнении, что лучше не стало.Саму Аллу Пугачеву Галкин старался не снимать, поскольку певица не любит “светиться” в кадре. При этом на видео попала собака Примадонны и ее супруга. Пользователей Сети ролик умилил, а просмотреть его за непродолжительное время успели более 30 тысяч фолловеров.