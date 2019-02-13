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«Умная» кровать LKB Hero от компании Ford проследит за соблюдением границ спящего человека

Американская компания Ford представила потребительской аудитории свой новый проект – «умную» кровать LKB Hero, которая способна проследить за соблюдением границ спящего человека. Ролик соответствующего содержания появился на видеохостинге YouTube.
«Умная» кровать LKB Hero от компании Ford проследит за соблюдением границ спящего человека

Новинка разработана для улучшения качества ночного отдыха, который может нарушиться из-за ряда обстоятельств, в том числе и тесноты. «Умная» кровать от Ford самостоятельно регулирует границы, после чего перемещает пользователя на его сторону. Разработчики подчеркнули, что новинка имеет автоматический и бесшумный механизм, который во время работы не будет мешать наслаждаться сном.

Представители компании рассказали, что LKB Hero имеет датчики давления, которые отслеживают положение человека, лежащего на матрасе. Последний, в свою очередь, получил конвейерный механизм. На сегодняшний день, это все известные технические характеристики новинки. Остальные данные разработчики держат в секрете.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:36

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