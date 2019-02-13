«Умная» кровать LKB Hero от компании Ford проследит за соблюдением границ спящего человека





Новинка разработана для улучшения качества ночного отдыха, который может нарушиться из-за ряда обстоятельств, в том числе и тесноты. «Умная» кровать от Ford самостоятельно регулирует границы, после чего перемещает пользователя на его сторону. Разработчики подчеркнули, что новинка имеет автоматический и бесшумный механизм, который во время работы не будет мешать наслаждаться сном.Представители компании рассказали, что LKB Hero имеет датчики давления, которые отслеживают положение человека, лежащего на матрасе. Последний, в свою очередь, получил конвейерный механизм. На сегодняшний день, это все известные технические характеристики новинки. Остальные данные разработчики держат в секрете.