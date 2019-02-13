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Супруг королевы Великобритании оказался беднее своих сыновей и внуков

Супруг королевы Великобритании Филипп оказался беднее всех своих сыновей и внуков. Состояние принца составляет всего 30 млн долларов.
Супруг королевы Великобритании оказался беднее своих сыновей и внуков

Британская пресса выяснила, что принц Филипп является далеко не самым обеспеченным членом королевской семьи. Состояние мужа Елизаветы II раскрылось после того, как он попал в серьёзную аварию на своём внедорожнике. Машина с герцогом Эдинбургским перевернулась и развалилась на несколько частей. Джип выставили на ресурс e-Bay, а принц Филипп обзавёлся новым Land Rover.

Тем не менее, многого позволить супруг королевы себе не может, ведь располагает всего $30 млн. Для сравнения, трое его сыновей и двое внуков обладают более солидными средствами. $40 млн есть на счетах у принцев Гарри и Уильяма, $45 млн - у принца Эдварда, $70 млн - у Эндрю и целых $400 млн - у Чарльза.
Супруг королевы Великобритании оказался беднее своих сыновей и внуков

Кейт Миддлтон и Меган Маркл располагают скромными для монаршей семьи суммами в 10 и 5 млн долларов. Больше всего денег имеется у самой королевы - $600 млн.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:28

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