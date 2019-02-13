Супруг королевы Великобритании оказался беднее своих сыновей и внуков
Супруг королевы Великобритании Филипп оказался беднее всех своих сыновей и внуков. Состояние принца составляет всего 30 млн долларов.
Британская пресса выяснила, что принц Филипп является далеко не самым обеспеченным членом королевской семьи. Состояние мужа Елизаветы II раскрылось после того, как он попал в серьёзную аварию на своём внедорожнике. Машина с герцогом Эдинбургским перевернулась и развалилась на несколько частей. Джип выставили на ресурс e-Bay, а принц Филипп обзавёлся новым Land Rover.
Тем не менее, многого позволить супруг королевы себе не может, ведь располагает всего $30 млн. Для сравнения, трое его сыновей и двое внуков обладают более солидными средствами. $40 млн есть на счетах у принцев Гарри и Уильяма, $45 млн - у принца Эдварда, $70 млн - у Эндрю и целых $400 млн - у Чарльза.
Кейт Миддлтон и Меган Маркл располагают скромными для монаршей семьи суммами в 10 и 5 млн долларов. Больше всего денег имеется у самой королевы - $600 млн.
Британская пресса выяснила, что принц Филипп является далеко не самым обеспеченным членом королевской семьи. Состояние мужа Елизаветы II раскрылось после того, как он попал в серьёзную аварию на своём внедорожнике. Машина с герцогом Эдинбургским перевернулась и развалилась на несколько частей. Джип выставили на ресурс e-Bay, а принц Филипп обзавёлся новым Land Rover.
Тем не менее, многого позволить супруг королевы себе не может, ведь располагает всего $30 млн. Для сравнения, трое его сыновей и двое внуков обладают более солидными средствами. $40 млн есть на счетах у принцев Гарри и Уильяма, $45 млн - у принца Эдварда, $70 млн - у Эндрю и целых $400 млн - у Чарльза.
Кейт Миддлтон и Меган Маркл располагают скромными для монаршей семьи суммами в 10 и 5 млн долларов. Больше всего денег имеется у самой королевы - $600 млн.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:28