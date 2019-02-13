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Дмитрий Дмитренко требует от Ольги Рапунцель колоссальных изменений

Любимый супруг Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко пригрозил жене уходом из семьи, если она кардинально не поменяет свое поведение.

Как стало известно, в этот раз причиной очередного конфликта стал дорогостоящий мобильный телефон, который Ольга хочет себе приобрести.

Дмитрий Дмитренко требует от Ольги Рапунцель колоссальных изменений

По словам Дмитрия, его поездка к родственникам во Владивосток очень помогла ему. Как известно, Дмитренко даже хотел покинуть реалити-шоу «Дом-2» и уйти от своей супруги, однако по приезду в Периметр одумался, но все-таки поспешил поставить Рапунцель определенные условия.

Дмитрия заявил Ольге, что она должна колоссально измениться, ведь, если этого не случиться, он намерен развестись с ней. На данный момент Дмитренко не нравиться то, что его супруга хочет купить себе новый смартфон, который стоит баснословных денег.

Дмитрий Дмитренко требует от Ольги Рапунцель колоссальных изменений

Молодого отца возмущает, что Рапунцель вместо того, чтобы откладывать деньги на покупку квартиры для их семьи, постоянно хочет потратить свою зарплату на различные совершенно ненужные вещи. По мнению Дмитренко, Ольга должна научиться думать и о будущем, а не только о том, чего ей хочется в тот или иной момент.

К слову, с мнением Дмитрия согласились участники и руководство «Дома-2», которые уже давно говорят о том, что Рапунцель «обнаглела», и совершенно не ценит всего того, что дает ей проект.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:50

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