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Столкнувшаяся с лактостазом Регина Тодоренко пожалела о раннем выходе на работу

Регина Тодоренко пожаловалась поклонникам, что впервые столкнулась с лактостазом, предполагающим застой грудного молока. Теперь телеведущая сомневается, что решение выйти на работу спустя незначительный период после родов было верным.
Столкнувшаяся с лактостазом Регина Тодоренко пожалела о раннем выходе на работу

В своем профиле Регина Тодоренко поделилась новым фото, отметив, что улыбчивая и радостная она сейчас только на снимке. В реальности из-за лактостаза, с которым теледива сталкивается впервые, звезду “Орла и Решки” мучит высокая температура, у нее наблюдается общий упадок сил, а также у знаменитости создается ощущение, словно ее грудь “насаживают на шампур”. Из-за этого супруга Влада Топалова даже была вынуждена отменить запланированные ранее съемки на ТНТ.

Тодоренко негодует, почему проблема с застоем молока “свалилась” на нее именно сейчас. После случившегося в голове знаменитости крутится фраза о том, что она слишком рано решила вернуться на работу после родов. Поклонники начали активно желать телеведущей скорейшего выздоровления, а некоторые назвали несколько советов для облегчения состояния.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:06

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