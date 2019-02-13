Столкнувшаяся с лактостазом Регина Тодоренко пожалела о раннем выходе на работу

В своем профиле Регина Тодоренко поделилась новым фото, отметив, что улыбчивая и радостная она сейчас только на снимке. В реальности из-за лактостаза, с которым теледива сталкивается впервые, звезду “Орла и Решки” мучит высокая температура, у нее наблюдается общий упадок сил, а также у знаменитости создается ощущение, словно ее грудь “насаживают на шампур”. Из-за этого супруга Влада Топалова даже была вынуждена отменить запланированные ранее съемки на ТНТ.Тодоренко негодует, почему проблема с застоем молока “свалилась” на нее именно сейчас. После случившегося в голове знаменитости крутится фраза о том, что она слишком рано решила вернуться на работу после родов. Поклонники начали активно желать телеведущей скорейшего выздоровления, а некоторые назвали несколько советов для облегчения состояния.