Певица Алсу заранее поздравила с днем рождения Гарика Мартиросяна

В честь именин Алсу опубликовала снимок, на котором запечатлен ее муж, а также юморист с женой. «Сегодня день рождения всенародного любимчика Гарика Мартиросяна. Блистательный шоумен, талантливый музыкант, остроумный и умноострый ведущий и умопомрачительный юморист! Ну, а для нас, для всей нашей семьи Гарик - ещё и близкий друг, муж моей очень весёлой задушевной красивой подружки, отец замечательных детишек, прекрасный сын и вообще по жизни очень правильный человек! Дорогой Гарик джан, мы тебя любим! Будь здоров, полон сил и энергии! И пусть у тебя всё будет очень и очень хорошо!», - написала исполнительница.В комментариях подписчики присоединились к теплым словам поздравления. «С юбилеем хорошего юмориста! Уважаемая Алсу всё пожелала и я поддерживаю все пожелания! А мы, как зрители, ждём от юмориста и ведущего много всего интересного и весёлого», - написала одна из пользовательниц. От сообщения не удержалась жена Мартиросяна Жанна, которая в шутку написала, что фотография 1981 года и все чудесно сохранились. За два часа с момент публикации пост набрал более 13 тысяч отметок «Нравится» и почти 100 комментариев.