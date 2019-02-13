Певица Нюша показала поклонникам детскую комнату ее дочери
Певица Нюша решила продемонстрировать поклонникам, как выглядит детская комната ее дочери, рожденной от супруга артистки Игоря Сивова. Соответствующий пост артистка опубликовала в Instagram.
Несколько месяцев назад Нюша и ее муж стали родителями, пара уже выбрала имя для дочери, но раскрывать его общественности не торопится. Впрочем, певица порой все же делится некоторой информацией о наследнице, например, недавно они с Игорем Сивовым наконец-то определились с мебелью для детской комнаты. Пара остановила выбор на итальянском продукте, все элементы выполнены в одном стиле и цвете, украшением служат изображения медведей. По утверждениям самой Нюши, она и отец дочери полностью довольны выбором.
Благодаря сопровождающим пост фото поклонники получили возможность немного рассмотреть, как выглядит детская комната для наследницы Нюши. Фолловеры похвалили певицу за то, что она с такой тщательностью подошла к выбору мебели для ребенка.
Несколько месяцев назад Нюша и ее муж стали родителями, пара уже выбрала имя для дочери, но раскрывать его общественности не торопится. Впрочем, певица порой все же делится некоторой информацией о наследнице, например, недавно они с Игорем Сивовым наконец-то определились с мебелью для детской комнаты. Пара остановила выбор на итальянском продукте, все элементы выполнены в одном стиле и цвете, украшением служат изображения медведей. По утверждениям самой Нюши, она и отец дочери полностью довольны выбором.
Благодаря сопровождающим пост фото поклонники получили возможность немного рассмотреть, как выглядит детская комната для наследницы Нюши. Фолловеры похвалили певицу за то, что она с такой тщательностью подошла к выбору мебели для ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:54