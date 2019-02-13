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Звезда «Дом-2» Саша Артемова жестко ответила хейтерам на их оскорбления

Экс-участница телестройки «Дом-2» Александра Артемова не смогла больше молчать и резко ответила недоброжелателям на их многочисленные оскорбления и критику.

Еще будучи участницей «Дома-2» возлюбленная Евгения Кузина продемонстрировала, что относиться к тем девушкам, которых довольно сложно запугать. Лишним подтверждение тому стала новая публикация Александры, которую она адресовала своим злопыхателям.

Звезда «Дом-2» Саша Артемова жестко ответила хейтерам на их оскорбления

Как видно из поста Артемовой, ее очень утомила ежедневная критика хейтеров, которые то и дело спешат «пройтись» по ее пухлым губам. По словам Саши, ее на самом деле чрезвычайно возмущает то, что почти каждый ее антифанат имеет весьма нездоровый интерес к ее внешности.

«Неужели больше нет никакого другого интереса ,кроме обсасывания и разглядывания через лупу моих губ? Неужели у меня нет красивых фото, интересных моментов из жизни?», - поинтересовалась Александра у пользователей Сети.

Артемова поспешила отметить, что многие интернет-пользователи попросту отказываются верить в то, что ее внешний вид «абсолютно натуральный». Также бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» заявила, что пухлыми губами ее наградила природа.

Звезда «Дом-2» Саша Артемова жестко ответила хейтерам на их оскорбления

«Я никогда и ничего с ними не делала, достались по наследству от маминого отца Альберта (моего дедушки). Представьте, такое бывает! Да!», - подчеркнула избранница Евгения Кузина.

К слову, Саша посоветовала всем, кому не нравиться смотреть на ее губы, отписываться от нее, и больше не заходить на ее страничку.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:35

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