Звезда «Дом-2» Саша Артемова жестко ответила хейтерам на их оскорбления
Экс-участница телестройки «Дом-2» Александра Артемова не смогла больше молчать и резко ответила недоброжелателям на их многочисленные оскорбления и критику.
Еще будучи участницей «Дома-2» возлюбленная Евгения Кузина продемонстрировала, что относиться к тем девушкам, которых довольно сложно запугать. Лишним подтверждение тому стала новая публикация Александры, которую она адресовала своим злопыхателям.
Как видно из поста Артемовой, ее очень утомила ежедневная критика хейтеров, которые то и дело спешат «пройтись» по ее пухлым губам. По словам Саши, ее на самом деле чрезвычайно возмущает то, что почти каждый ее антифанат имеет весьма нездоровый интерес к ее внешности.
Артемова поспешила отметить, что многие интернет-пользователи попросту отказываются верить в то, что ее внешний вид «абсолютно натуральный». Также бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» заявила, что пухлыми губами ее наградила природа.
К слову, Саша посоветовала всем, кому не нравиться смотреть на ее губы, отписываться от нее, и больше не заходить на ее страничку.
Еще будучи участницей «Дома-2» возлюбленная Евгения Кузина продемонстрировала, что относиться к тем девушкам, которых довольно сложно запугать. Лишним подтверждение тому стала новая публикация Александры, которую она адресовала своим злопыхателям.
Как видно из поста Артемовой, ее очень утомила ежедневная критика хейтеров, которые то и дело спешат «пройтись» по ее пухлым губам. По словам Саши, ее на самом деле чрезвычайно возмущает то, что почти каждый ее антифанат имеет весьма нездоровый интерес к ее внешности.
«Неужели больше нет никакого другого интереса ,кроме обсасывания и разглядывания через лупу моих губ? Неужели у меня нет красивых фото, интересных моментов из жизни?», - поинтересовалась Александра у пользователей Сети.
Артемова поспешила отметить, что многие интернет-пользователи попросту отказываются верить в то, что ее внешний вид «абсолютно натуральный». Также бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» заявила, что пухлыми губами ее наградила природа.
«Я никогда и ничего с ними не делала, достались по наследству от маминого отца Альберта (моего дедушки). Представьте, такое бывает! Да!», - подчеркнула избранница Евгения Кузина.
К слову, Саша посоветовала всем, кому не нравиться смотреть на ее губы, отписываться от нее, и больше не заходить на ее страничку.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:35