АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга
EUR 74.15 USD 65.71
Курс валют на 13.02.2019

Эдгар Запашный показал в Instagram архивное фото выгуливающего тигра отца

Эдгар Запашный показал в Instagram архивное фото своего отца, выгуливающего тигра во Владивостоке. Сюжет вызвал неоднозначную реакцию у пользователей.
Эдгар Запашный показал в Instagram архивное фото выгуливающего тигра отца

Запашный показал поклонникам в соцсети, как в 1968 году его отец-дрессировщик гулял по Владивостоку с тигром на поводке. Сопровождала циркача его жена Марица. Питомца Вальтера Запашного, как вспомнил его сын, звали Тайфун. На фотографии видно, с какой осторожностью хозяева ведут хищника, и как прохожие в страхе оглядываются на них.

Тем не менее, фанатам братьев Запашных шествие по Владивостоку понравилось, и они предложили артисту цирка повторить маршрут родственника. С такой идеей не согласились другие комментаторы, напомнившие, что выводить опасных животных в общественные места законодательно запрещено. Зоозащитники отметили, с какой агрессией Тайфун реагирует на прогулку на поводке.

Напомним, что Вальтер, Мстислав и Игорь Запашные создали в СССР собственную цирковую группу, которая с большим успехом гастролировала по России с дрессированными тиграми. Умер артист в 2007 году в Москве.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Украинскую журналистку Янину
Ученые обнаружили средневековый
Ксения Собчак ответила Вячеславу
Наталья Подольская на видео показала
Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в
В работе социальной сети Instagram
Старшая сестра предложила Меган Маркл
Любовь Аксенова назвала любимые
Леонид Агутин оправдался перед
Дженнифер Лопес появилась на публике в
Анастасия Волочкова рассказала о
Язык карликового хамелеона является
Опубликована приблизительная стоимость
Mitsubishi раскрыла характеристики
Кристина Орбакайте показала совместное
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Максим Матвеев поделился редким
В небе над Ямалом жители обнаружили
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал
Канье Уэст критикует Ким Кардашьян за
Бывшая жена Наталья Вяль приняла
Новый Nissan X-Trail стал январским
Гигантская акула мегалодон вымерла
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова
«Умная» кровать LKB Hero от компании
Супруг королевы Великобритании оказался
Максим Галкин показал, как дочь Лиза
Андрей Малахов показал поклонникам фото
Столкнувшаяся с лактостазом Регина
Просмотреть все новости