Эдгар Запашный показал в Instagram архивное фото выгуливающего тигра отца

Запашный показал поклонникам в соцсети, как в 1968 году его отец-дрессировщик гулял по Владивостоку с тигром на поводке. Сопровождала циркача его жена Марица. Питомца Вальтера Запашного, как вспомнил его сын, звали Тайфун. На фотографии видно, с какой осторожностью хозяева ведут хищника, и как прохожие в страхе оглядываются на них.Тем не менее, фанатам братьев Запашных шествие по Владивостоку понравилось, и они предложили артисту цирка повторить маршрут родственника. С такой идеей не согласились другие комментаторы, напомнившие, что выводить опасных животных в общественные места законодательно запрещено. Зоозащитники отметили, с какой агрессией Тайфун реагирует на прогулку на поводке.Напомним, что Вальтер, Мстислав и Игорь Запашные создали в СССР собственную цирковую группу, которая с большим успехом гастролировала по России с дрессированными тиграми. Умер артист в 2007 году в Москве.