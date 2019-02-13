Наталия Лесниковская похудела за 14 дней благодаря японской диете





Знаменитая артистка выглядит очень стройной. Этому способствует не только новая диета, но и спортивные нагрузки в Театре ЦДР, где она служит. В одном из интервью Наталия Лесниковская сообщила: в театре часто проходят различные хореографические тренинги с элементами йоги и пилатеса.Звезда рассказала, что для нее главное не спорт, а правильный подход к питанию. 37-летняя Лесниковская призналась, что в ее холодильнике можно найти все, кроме колбасных изделий и сосисок. "Я ем все, даже свинину", - не скрывает актриса.Она отметила, что легче ограничить себя в еде и не есть после шести. Японская диета, которая помогла артистке сбросить 6 килограммов, должна длиться 14 дней. На протяжении этого периода ежедневно нужно употреблять только отварные блюда, не содержащие соли, соусов и сахара по три приема в день.Наталия Лесниковская объясняет: новый метод очень полезен и относится к белковым диетам, ограничивающим употребление углеводосодержащих продуктов. Но рацион должен быть разнообразным. Не стоит злоупотреблять такой диетой - достаточно двух раз в год, заключила звезда театра и кино.