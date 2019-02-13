Звезда «Дом-2» Егор Холявин опроверг обвинения в краже кошелька

«Скажу одно: это все неправда, у меня все хорошо», - заявил бывший участник «Дома-2», пишет Starhit

«Считаю, что с этим бессмысленно бороться!», - подчеркнул Егор Холявин.





Напомним, что несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что 31-летнего героя реалити-шоу «Дом-2» обвинили в краже кошелька. Впрочем, как оказалось, все это неправда.Стоит отметить, что на сегодняшний день Холявина довольно часто вспоминают не как экс-участника «Дома-2», в как «Русского Кена». Известно, что для получения этого звания Егору пришлось не только избавиться от лишних килограмм, но и перенести больше 10 пластических операций.Несколько часов назад Холявин решил прокомментировать слухи, в центре которых оказалось его имя. По словам Егора, он до сих пор не может понять, кому понадобилось распространять про него подобную информацию.Также Егор отметил, что не был даже в полиции, не то, что воровал у кого-то кошелек. Как бы то ни было, но Холявин не планирует писать заявление по поводу клеветы в свой адрес.Оказывается, что «Русский Кен» уже давно привык к тому, что о нем каждый день что-то пишут в Интернете, поэтому перестал даже обращать на это внимание, ведь зачастую, по его словам, ему приходиться читать о себе неправду.