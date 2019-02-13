Игорь Николаев показал в Instagram подросшую младшую дочь

"Просто захотелось лета, солнца и тепла", - комментирует исполнитель.

Три недели назад Николаев и его семья побывали в гостях у старшей дочери артиста Юлии, проживающей в США. Воспользовавшись прекрасной погодой, компания поехала в парк Пайнкрест Гарденс во Флориде, где на 20 акрах расположились настоящие тропические джунгли.Особенно понравилась музыканту река, в которой он и 3-летняя Вероника увидели "фантастических рыб". Заинтриговал Николаев поклонников и тем, что им с подросшей дочерью попалась огромная черепаха.Отдых в Америке Николаеву и Юлии Проскуряковой очень понравился. Дочерей певец назвал главными произведениями своей жизни.