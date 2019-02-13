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Игорь Николаев показал в Instagram подросшую младшую дочь

Игорь Николаев показал подписчикам в Instagram подросшую младшую дочь Веронику. С 3-летней наследницей и супругой певец съездил во Флориду.
Игорь Николаев показал в Instagram подросшую младшую дочь

Три недели назад Николаев и его семья побывали в гостях у старшей дочери артиста Юлии, проживающей в США. Воспользовавшись прекрасной погодой, компания поехала в парк Пайнкрест Гарденс во Флориде, где на 20 акрах расположились настоящие тропические джунгли.

Особенно понравилась музыканту река, в которой он и 3-летняя Вероника увидели "фантастических рыб". Заинтриговал Николаев поклонников и тем, что им с подросшей дочерью попалась огромная черепаха.

"Просто захотелось лета, солнца и тепла", - комментирует исполнитель.

Отдых в Америке Николаеву и Юлии Проскуряковой очень понравился. Дочерей певец назвал главными произведениями своей жизни.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:18

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