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Мама Ольги Бузовой демонстрирует молодость и красоту

Родительница новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой восхитила поклонников знаменитости своей молодостью и красотой.

Как стало известно, в тот период, когда Ольга серьезно болела и сидела под присмотром врачей дома, ее поддерживал самый дорогой для каждого человек – мама.

Мама Ольги Бузовой демонстрирует молодость и красоту

По словам 33-летней телезнаменитости, ее родительница, когда узнала о болезни старшей наследницы, сразу же бросила все свои дела и прилетела в Москву из Санкт-Петербурга.

Несколько часов назад Бузова разместила в личном инста-блоге новую фотографию, на которой она запечатлена в компании своего любимого «мамулика» - Ирины Александровны.

Под снимком Ольга отметила, что всегда возле мамы чувствует себя «маленькой девочкой». Нужно сказать, что свежая публикация поющей телеведущей восхитила интернет-пользователей, а если быть точнее, фолловеров шокировала молодость и красота родительницы Бузовой.

Мама Ольги Бузовой демонстрирует молодость и красоту

За считанные часы новая фотография Ольги набрала больше 452 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев. Один за другим читатели продолжают восхищаться красотой матери Бузовой, а кое-кто даже указал на то, что певица очень похожа на свою родительницу.

«Оль, какая же у тебя мама красивая! Такая изящная и молодая, просто невозможно налюбоваться!», «Вау..Олечка, это что Ваша мама? Не ожидала.. Она такая миловидная у Вас! Вы знали, что очень похожи на маму?», - продолжают писать в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:45

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