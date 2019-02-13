Японский гриб шиитаке способен избавить гипертоников от давления





Больные, имеющие проблемы с давлением, вынуждены следить за своим рационом питания. При гипертонии лучше не употреблять пищу, содержащую насыщенные жиры, сахар, соль. Медики утверждают, что людям, которые страдают повышением кровяного давления необходимо иметь на столе ряд продуктов, снижающих его. Ученые считают: одним из них является японский гриб шиитаке.Диетолог Джульетта Колло уверяет, что шиитаке в своем составе имеет большое количество такого химического вещества, как эритаденин. Он способствует блокировке фермента, который сужает кровеносные сосуды и заставляет давление расти. По словам доктора Сары Брюер, японский гриб содержит все необходимые аминокислоты, магний, кальций, а также такие витамины, как В1, В2, В12, С, и D.Медицина использует шиитаке больше 3 тысяч лет. Древние японцы называли его продуктом жизни, они верили: употребление данного гриба добавляет организму энергию и защитит от болезни сердца.