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Константин Эрнст прокомментировал ситуацию с конфликтом между Ильей Бером и Александром Друзем

Константин Эрнст решил прокомментировать ситуацию с конфликтом между Ильей Бером, занимающим должность главреда ток-шоу "Кто хочет стать миллионером", и Александром Друзем. По мнению гендиректора Первого канала, здесь идет речь об интересах двух разных программ.

Константин Эрнст прокомментировал ситуацию с конфликтом между Ильей Бером и Александром Друзем

Топ-менеджер госканала не исключает существования личного конфликта между российским телеведущим и магистром интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Константин Эрнст объяснил, что с этой ситуацией представители телевидения пытаются разобраться. Но деятель культуры полагает: здесь могли быть задеть интересы двух разных телевизионных проектов, принадлежащих разным производителям. "Что? Где? Когда?" - собственность известной компании "Игра-ТВ", а "Кто хочет стать миллионером" - детище "Красного квадрата".

Два участника скандальной истории знают друг друга давно, оба являются "знатоками" и активно принимают участие в жизни интеллектуальной программы "Что? Где? Когда?". Пока неизвестно, точно имел ли этот конфликт личностный характер, и почему знаменитости выбрали в качестве "поля боя" телевизионную программу.
Константин Эрнст прокомментировал ситуацию с конфликтом между Ильей Бером и Александром Друзем

Конфликт начался с заявления Ильи Бера о том, что знаток предложил ему "сдать" вопросы перед игрой, где он должен был участвовать с Виктором Сидневым. Свои слова ведущий подтвердил записями телефонных бесед с магистром. Но Александр Друзь опроверг данные телезвезды и обвинил его в том, что он сам предложил ознакомить знатока с вопросами в обмен на часть призового выигрыша.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:05

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