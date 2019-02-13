Константин Эрнст прокомментировал ситуацию с конфликтом между Ильей Бером и Александром Друзем





Топ-менеджер госканала не исключает существования личного конфликта между российским телеведущим и магистром интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Константин Эрнст объяснил, что с этой ситуацией представители телевидения пытаются разобраться. Но деятель культуры полагает: здесь могли быть задеть интересы двух разных телевизионных проектов, принадлежащих разным производителям. "Что? Где? Когда?" - собственность известной компании "Игра-ТВ", а "Кто хочет стать миллионером" - детище "Красного квадрата".Два участника скандальной истории знают друг друга давно, оба являются "знатоками" и активно принимают участие в жизни интеллектуальной программы "Что? Где? Когда?". Пока неизвестно, точно имел ли этот конфликт личностный характер, и почему знаменитости выбрали в качестве "поля боя" телевизионную программу.Конфликт начался с заявления Ильи Бера о том, что знаток предложил ему "сдать" вопросы перед игрой, где он должен был участвовать с Виктором Сидневым. Свои слова ведущий подтвердил записями телефонных бесед с магистром. Но Александр Друзь опроверг данные телезвезды и обвинил его в том, что он сам предложил ознакомить знатока с вопросами в обмен на часть призового выигрыша.