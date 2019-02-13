Саша Черно пытается скрыть свои недостатки плотным макияжем на лице

«А вы заметили, что Саша в последнее время перестала скрывать свой скверный характер? Черно настолько отвратительно начала себя вести, что ей можно не задумываясь передать корону Рапунцель, ведь Саша считает себя королевной!», - отметила одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.

«Как можно так краситься? Сколько штукатурки накладывать на лицо это же кошмар.. Морщины и прыщи сложно скрыть непрофессиональным тональным кремом!», - заявила фанатка проекта.





Как оказалось, Саше приходиться каждое утро проводить по несколько часов возле зеркала, чтобы нанести на свое лицо плотный слой косметики. По мнению поклонников реалити-шоу «Дом-2», Черно думает, что благодаря макияжу она сможет отвлечь внимание общественности от ее лишних килограмм.Нужно сказать, что зрители реалити-шоу начали обращать внимание на то, сколько Черно проводит времени возле зеркала, только потому, что сейчас в утренних эфирах довольно часто показывают скандалы именно Саши и Иосифа. Фанаты заметили, что у влюбленных возникают недопонимания практически сразу же, как они только поднялись с постели.Впрочем, больше всего телезрителей удивляет другое. По словам поклонников «Дома-2», плотный макияж не сможет помочь Саше скрыть те недостатки, которые невооруженным взглядом можно разглядеть на ее лице.