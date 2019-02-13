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Саша Черно пытается скрыть свои недостатки плотным макияжем на лице

Избранница Иосифа Оганесяна – Александра Черно шокировала телезрителей макияжем, который она каждый день наносит себе на лицо.

Как оказалось, Саше приходиться каждое утро проводить по несколько часов возле зеркала, чтобы нанести на свое лицо плотный слой косметики. По мнению поклонников реалити-шоу «Дом-2», Черно думает, что благодаря макияжу она сможет отвлечь внимание общественности от ее лишних килограмм.

Саша Черно пытается скрыть свои недостатки плотным макияжем на лице

«А вы заметили, что Саша в последнее время перестала скрывать свой скверный характер? Черно настолько отвратительно начала себя вести, что ей можно не задумываясь передать корону Рапунцель, ведь Саша считает себя королевной!», - отметила одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.

Нужно сказать, что зрители реалити-шоу начали обращать внимание на то, сколько Черно проводит времени возле зеркала, только потому, что сейчас в утренних эфирах довольно часто показывают скандалы именно Саши и Иосифа. Фанаты заметили, что у влюбленных возникают недопонимания практически сразу же, как они только поднялись с постели.

Саша Черно пытается скрыть свои недостатки плотным макияжем на лице

Впрочем, больше всего телезрителей удивляет другое. По словам поклонников «Дома-2», плотный макияж не сможет помочь Саше скрыть те недостатки, которые невооруженным взглядом можно разглядеть на ее лице.

«Как можно так краситься? Сколько штукатурки накладывать на лицо это же кошмар.. Морщины и прыщи сложно скрыть непрофессиональным тональным кремом!», - заявила фанатка проекта.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:22

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