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Глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян рассказал о процессе оценки вин

Во время общения с журналистами стоящий во главе Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян решил рассказать о процессе оценки вин. По словам эксперта, к работе привлекались 25 независимых экспертов, успевших опробовать 50 различных образцов.
Глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян рассказал о процессе оценки вин

Как пояснил Саркисян, процесс оценки вин осуществлялся серьезно и вслепую, присутствующие не знали названий напитков или даже брендов-производителей. Дегустация образцов проходила на протяжении недели, затем выводилась общая оценка. Представитель Союза сомелье и экспертов добавил, что называть худшие или лучшие напитки среди опробованных некорректно, поскольку изначально в перечне оказались продукты с оценкой выше 78 баллов, тогда как по ГОСТУ вина способны пройти выше 71 балла.

При исследовании, рассказал Саркисян в интервью изданию "Народные новости", бралась средняя планка, в итоге все вина в указанной ценовой категории себя проявили весьма достойно. Список худших напитков в открытом доступе пока публиковаться не будет. Производители вин с низким баллом в итоге получают официальное письмо.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55

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