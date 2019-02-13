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Новый iPhone одиннадцатого поколения может получить тройную камеру

Новый iPhone одиннадцатого поколения возможно получит тройной модуль основной камеры. Данной информацией с потребительской аудиторией поделился источники из штата компании Largan Precision.
Новый iPhone одиннадцатого поколения может получить тройную камеру

Производитель Largan Precision занимается выпуском объективов для гаджетов от американского бренда Apple. Разработчик сообщает: велика вероятность того, что в 2019 году заказы на тройные камеры значительно возрастут, несмотря на то, что 2018 год запомнился компании снижением прибыли из-за небольших продаж «яблочных» мобильных телефонов. Представители Largan Precision полагают – в этом году ситуация изменится благодаря выпуску нового iPhone. Эксперты считают, что новинку оснастят объективами с разрешением 12 мегапикселей и возможностью увеличения зума в пять раз.

Компания Largan Precision сотрудничает с многими мировыми брендами, которые занимаются разработкой и выпуском мобильных телефонов. Данная информация подталкивает экспертов к выводам, что камеры с тремя объективами в ближайшее время, могут появится не только в смартфонах Apple



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:47

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