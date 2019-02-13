Новый iPhone одиннадцатого поколения может получить тройную камеру





Производитель Largan Precision занимается выпуском объективов для гаджетов от американского бренда Apple. Разработчик сообщает: велика вероятность того, что в 2019 году заказы на тройные камеры значительно возрастут, несмотря на то, что 2018 год запомнился компании снижением прибыли из-за небольших продаж «яблочных» мобильных телефонов. Представители Largan Precision полагают – в этом году ситуация изменится благодаря выпуску нового iPhone. Эксперты считают, что новинку оснастят объективами с разрешением 12 мегапикселей и возможностью увеличения зума в пять раз.Компания Largan Precision сотрудничает с многими мировыми брендами, которые занимаются разработкой и выпуском мобильных телефонов. Данная информация подталкивает экспертов к выводам, что камеры с тремя объективами в ближайшее время, могут появится не только в смартфонах Apple