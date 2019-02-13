Ольга Рапунцель переубедила Дмитрия Дмитренко покидать «Дом-2»
Супруге Дмитрия Дмитренко все-таки удалось переубедить мужа вернуться в Периметр.
Как стало известно, Ольга Рапунцель ждет возвращения любимого супруга на реалити-шоу «Дом-2», который должен появиться на Поляне в День всех влюбленных 14 февраля.
Стоит напомнить, что несколько дней назад Дмитренко покинул проект. Руководство «Дома-2» отпустило Дмитрия в его родной город Владивосток, где живут его родители, с целью наладить общение между свекровью и невесткой.
Чуть позже в социальных сетях появилась информация, что Дмитренко напрочь отказывается возвращаться на проект, указывая на то, что больше не готов терпеть тот позор, который устроила его жена. Наш портал уже писал о том, что Дмитрий довольно серьезно настроился снимать квартиру, но делать он это будет без Ольги, так как не готов больше жить с ней.
Впрочем, считанные часы назад в Сети появилась видеозапись будущего выпуска, который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» уже сегодня, свидетельствующий о том, что Рапунцель все-таки удалось переубедить Дмитренко покидать «Дом-2».
По словам Ольги, она хочет встретить Дмитрия как-то по-особенному, поэтому намерена придумать супругу какой-то необычный сюрприз.
К слову, в реальном времени Дмитрий уже находится в Периметре. По информации, которая продолжает распространяться по социальным сетям, семья Рапунцель и Дмитренко больше не планирует никуда уходить. Сообщается, что Ольга смогла убедить мужа остаться на шоу.
Как стало известно, Ольга Рапунцель ждет возвращения любимого супруга на реалити-шоу «Дом-2», который должен появиться на Поляне в День всех влюбленных 14 февраля.
Стоит напомнить, что несколько дней назад Дмитренко покинул проект. Руководство «Дома-2» отпустило Дмитрия в его родной город Владивосток, где живут его родители, с целью наладить общение между свекровью и невесткой.
Чуть позже в социальных сетях появилась информация, что Дмитренко напрочь отказывается возвращаться на проект, указывая на то, что больше не готов терпеть тот позор, который устроила его жена. Наш портал уже писал о том, что Дмитрий довольно серьезно настроился снимать квартиру, но делать он это будет без Ольги, так как не готов больше жить с ней.
Впрочем, считанные часы назад в Сети появилась видеозапись будущего выпуска, который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» уже сегодня, свидетельствующий о том, что Рапунцель все-таки удалось переубедить Дмитренко покидать «Дом-2».
По словам Ольги, она хочет встретить Дмитрия как-то по-особенному, поэтому намерена придумать супругу какой-то необычный сюрприз.
К слову, в реальном времени Дмитрий уже находится в Периметре. По информации, которая продолжает распространяться по социальным сетям, семья Рапунцель и Дмитренко больше не планирует никуда уходить. Сообщается, что Ольга смогла убедить мужа остаться на шоу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:50