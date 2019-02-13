Филипп Киркоров и Любовь Успенская поссорились из-за караоке-клуба





Заведение в столице начало работу несколько лет назад, а посещали его в том числе и знаменитости. По словам Любови Успенской, к ней приходили Глюкоза и Ирина Дубцова, однако не всех порадовало открытие караоке-бара. Аналогичное заведение имелось у Филиппа Киркорова, которому не пришлось по душе то, что его коллега решила составить поп-королю конкуренцию. В итоге, по словам Успенской, артист на нее обиделся и прекратил последующее общение.Артистка отметила, что не общаются они до сих пор, но конфликт она считает надуманным. Открывая караоке-бар, Успенская даже не знала, что у Киркорова тоже есть похожее место. Кроме того, сама певица всегда рада за коллег и друзей, если что-то важное происходит в их жизни, ей чужды зависть и ревность, уверяет знаменитость.