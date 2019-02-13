Виктория Лопырева выписалась из клиники в США
Звезда российского подиума Виктория Лопырева недавно выписалась из клиники вместе с малышом. Модель родила ребенка от бизнесмена Игоря Булатова в США. Радостной новостью молодая мама поделилась с поклонниками в личном блоге Instagram.
В разделе stories микроблога Instagram Виктории Лопыревой появилась новая публикация. На фото можно увидеть, как звезда сидит на полу возле множества цветов. Новоиспеченная родительница обратилась к фанатам со словами благодарности за поздравления с рождением наследника и красивые цветы, которые наполнили дом избранницы известного предпринимателя.
С Игорем Булатовым отечественная супермодель начала встречаться после чемпионата мира 2018 года. Ходили слухи, что ради эффектной блондинки успешному бизнесмену пришлось бросить беременную жену Тату Карапетян и лишиться перспективного места.
Виктория Лопырева будет восстанавливать свои силы в Майями. Информации об имени мальчика родители пока не сообщают. Известно, что модель решила рожать в одной из клиник США, так как не любит холодных российских зим.
В разделе stories микроблога Instagram Виктории Лопыревой появилась новая публикация. На фото можно увидеть, как звезда сидит на полу возле множества цветов. Новоиспеченная родительница обратилась к фанатам со словами благодарности за поздравления с рождением наследника и красивые цветы, которые наполнили дом избранницы известного предпринимателя.
С Игорем Булатовым отечественная супермодель начала встречаться после чемпионата мира 2018 года. Ходили слухи, что ради эффектной блондинки успешному бизнесмену пришлось бросить беременную жену Тату Карапетян и лишиться перспективного места.
Виктория Лопырева будет восстанавливать свои силы в Майями. Информации об имени мальчика родители пока не сообщают. Известно, что модель решила рожать в одной из клиник США, так как не любит холодных российских зим.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:05