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Виктория Лопырева выписалась из клиники в США

Звезда российского подиума Виктория Лопырева недавно выписалась из клиники вместе с малышом. Модель родила ребенка от бизнесмена Игоря Булатова в США. Радостной новостью молодая мама поделилась с поклонниками в личном блоге Instagram.

Виктория Лопырева выписалась из клиники в США

В разделе stories микроблога Instagram Виктории Лопыревой появилась новая публикация. На фото можно увидеть, как звезда сидит на полу возле множества цветов. Новоиспеченная родительница обратилась к фанатам со словами благодарности за поздравления с рождением наследника и красивые цветы, которые наполнили дом избранницы известного предпринимателя.

С Игорем Булатовым отечественная супермодель начала встречаться после чемпионата мира 2018 года. Ходили слухи, что ради эффектной блондинки успешному бизнесмену пришлось бросить беременную жену Тату Карапетян и лишиться перспективного места.
Виктория Лопырева выписалась из клиники в США

Виктория Лопырева будет восстанавливать свои силы в Майями. Информации об имени мальчика родители пока не сообщают. Известно, что модель решила рожать в одной из клиник США, так как не любит холодных российских зим.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:05

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