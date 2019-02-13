Лена Хиди ответила раскритиковавшим её видео без макияжа интернет-троллям





В преддверии выхода своего нового фильма, которым она очень гордится, Лена Хиди записала для подписчиков в соцсети видео из салона самолёта. Как и многие другие женщины-пассажиры, артистка предпочитает летать без макияжа. Хиди поделилась фотографией после пробуждения с растрёпанной причёской, а после засняла своё лицо очень крупным планом.Увидев кумира без тонального крема, некоторые пользователи ужаснулись состоянием её кожи. Так, на щеках 45-летней знаменитости есть покраснения, которые на большом экране гримёры тщательно скрывают. Хейтеры стали позорить Хиди, прося впредь не выставлять подобные ролики на общее обозрение.В ответ на это артистка грубо ответила недоброжелателям, заявив, что будет снимать себя без косметики, когда захочет. Фанаты звезды оправдали её перед злопыхателями, похвалив за редкой красоты внешность.