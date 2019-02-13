Лена Хиди ответила раскритиковавшим её видео без макияжа интернет-троллям
Лена Хиди ответила в Instagram раскритиковавшим её видео без макияжа интернет-троллям. Звезда "Игры престолов" заявила, что не будет краситься и дальше.
В преддверии выхода своего нового фильма, которым она очень гордится, Лена Хиди записала для подписчиков в соцсети видео из салона самолёта. Как и многие другие женщины-пассажиры, артистка предпочитает летать без макияжа. Хиди поделилась фотографией после пробуждения с растрёпанной причёской, а после засняла своё лицо очень крупным планом.
Увидев кумира без тонального крема, некоторые пользователи ужаснулись состоянием её кожи. Так, на щеках 45-летней знаменитости есть покраснения, которые на большом экране гримёры тщательно скрывают. Хейтеры стали позорить Хиди, прося впредь не выставлять подобные ролики на общее обозрение.
В ответ на это артистка грубо ответила недоброжелателям, заявив, что будет снимать себя без косметики, когда захочет. Фанаты звезды оправдали её перед злопыхателями, похвалив за редкой красоты внешность.
В преддверии выхода своего нового фильма, которым она очень гордится, Лена Хиди записала для подписчиков в соцсети видео из салона самолёта. Как и многие другие женщины-пассажиры, артистка предпочитает летать без макияжа. Хиди поделилась фотографией после пробуждения с растрёпанной причёской, а после засняла своё лицо очень крупным планом.
Увидев кумира без тонального крема, некоторые пользователи ужаснулись состоянием её кожи. Так, на щеках 45-летней знаменитости есть покраснения, которые на большом экране гримёры тщательно скрывают. Хейтеры стали позорить Хиди, прося впредь не выставлять подобные ролики на общее обозрение.
В ответ на это артистка грубо ответила недоброжелателям, заявив, что будет снимать себя без косметики, когда захочет. Фанаты звезды оправдали её перед злопыхателями, похвалив за редкой красоты внешность.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:27