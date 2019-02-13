Ученые в Африке обнаружили новый вид пауков с рогами на спине





Согласно заявлениям ученых, новый вид уже получил название Ceratogyrus attonitifer. Как оказалось, эти членистоногие с необычными внешними особенностями являются представителями рода рогатых пауков-бабуинов. В настоящее время для исследователей остается неизвестным, в чем именно заключается предназначение выявленного на спине “рога”. Примечательно, что среди паукообразных непосредственно Ceratogyrus attonitifer выступает единственным известным науке носителем последнего.В статье на страницах African Invertebrates подчеркивается, что паука обнаружить удалось в лесах Анголы. Рацион его состоит из насекомых, также он в состоянии выпускать яд, не являющийся смертельным для человека, но способный провоцировать развитие различных инфекций.