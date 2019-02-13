АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга
EUR 74.15 USD 65.71
Курс валют на 13.02.2019

Ученые в Африке обнаружили новый вид пауков с рогами на спине

Ученые на территории Африки обнаружили новый вид тарантулов, имеющих наличии рогов на спине. Соответствующая работа проводилась специалистами Южноафриканского национального института биоразнообразия.
Ученые в Африке обнаружили новый вид пауков с рогами на спине

Согласно заявлениям ученых, новый вид уже получил название Ceratogyrus attonitifer. Как оказалось, эти членистоногие с необычными внешними особенностями являются представителями рода рогатых пауков-бабуинов. В настоящее время для исследователей остается неизвестным, в чем именно заключается предназначение выявленного на спине “рога”. Примечательно, что среди паукообразных непосредственно Ceratogyrus attonitifer выступает единственным известным науке носителем последнего.

В статье на страницах African Invertebrates подчеркивается, что паука обнаружить удалось в лесах Анголы. Рацион его состоит из насекомых, также он в состоянии выпускать яд, не являющийся смертельным для человека, но способный провоцировать развитие различных инфекций.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Украинскую журналистку Янину
Ученые обнаружили средневековый
Ксения Собчак ответила Вячеславу
Наталья Подольская на видео показала
Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в
В работе социальной сети Instagram
Старшая сестра предложила Меган Маркл
Любовь Аксенова назвала любимые
Леонид Агутин оправдался перед
Дженнифер Лопес появилась на публике в
Анастасия Волочкова рассказала о
Язык карликового хамелеона является
Опубликована приблизительная стоимость
Mitsubishi раскрыла характеристики
Кристина Орбакайте показала совместное
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Максим Матвеев поделился редким
В небе над Ямалом жители обнаружили
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал
Канье Уэст критикует Ким Кардашьян за
Бывшая жена Наталья Вяль приняла
Новый Nissan X-Trail стал январским
Гигантская акула мегалодон вымерла
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова
«Умная» кровать LKB Hero от компании
Супруг королевы Великобритании оказался
Максим Галкин показал, как дочь Лиза
Андрей Малахов показал поклонникам фото
Столкнувшаяся с лактостазом Регина
Просмотреть все новости