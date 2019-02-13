Раскрыта информация о общем разрешении пяти камер флагмана Nokia 9 PureView
В Сеть попала информация, которая раскрывает подробности касательно общего разрешения пяти камер флагмана Nokia 9 PureView. Потребительской аудитории секреты новинки сообщил профильный сайт Nokiapoweruser.
По слова источника, мобильный телефон получит от разработчиков два модуля на 16, два – на 12 и один – на 8 мегапикселей. В общей сумме они составляют разрешение на 64 мегапикселя основной камеры. При условии добавления мегапикселей селфи-модуля сложится цифра больше 70-ти. Сотрудники сайта уверяют, что смартфон оснастят проверенной технологией компании Light, которая производит разработки для устройств с большим количеством камер. С помощью технологий данного разработчика Nokia сможет добавить в функции девайса такие возможности, как повышение динамического диапазона на фотоснимках, 3D-датчик глубины, использование зума без потери качества и многое другое.
Эксперты предполагают, что Nokia 9 PureView снабдят Quad HD+ AMOLED-экраном с размером 5,99 дюймов, процессором Snapdragon 845 и 855, 4 или 6 ГБ оперативной памятью ОЗУ. Гаджет будет представлен 24 февраля в рамках выставки MWC 2019.
По слова источника, мобильный телефон получит от разработчиков два модуля на 16, два – на 12 и один – на 8 мегапикселей. В общей сумме они составляют разрешение на 64 мегапикселя основной камеры. При условии добавления мегапикселей селфи-модуля сложится цифра больше 70-ти. Сотрудники сайта уверяют, что смартфон оснастят проверенной технологией компании Light, которая производит разработки для устройств с большим количеством камер. С помощью технологий данного разработчика Nokia сможет добавить в функции девайса такие возможности, как повышение динамического диапазона на фотоснимках, 3D-датчик глубины, использование зума без потери качества и многое другое.
Эксперты предполагают, что Nokia 9 PureView снабдят Quad HD+ AMOLED-экраном с размером 5,99 дюймов, процессором Snapdragon 845 и 855, 4 или 6 ГБ оперативной памятью ОЗУ. Гаджет будет представлен 24 февраля в рамках выставки MWC 2019.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:55