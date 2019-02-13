АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга
EUR 74.15 USD 65.71
Курс валют на 13.02.2019

Раскрыта информация о общем разрешении пяти камер флагмана Nokia 9 PureView

В Сеть попала информация, которая раскрывает подробности касательно общего разрешения пяти камер флагмана Nokia 9 PureView. Потребительской аудитории секреты новинки сообщил профильный сайт Nokiapoweruser.
Раскрыта информация о общем разрешении пяти камер флагмана Nokia 9 PureView

По слова источника, мобильный телефон получит от разработчиков два модуля на 16, два – на 12 и один – на 8 мегапикселей. В общей сумме они составляют разрешение на 64 мегапикселя основной камеры. При условии добавления мегапикселей селфи-модуля сложится цифра больше 70-ти. Сотрудники сайта уверяют, что смартфон оснастят проверенной технологией компании Light, которая производит разработки для устройств с большим количеством камер. С помощью технологий данного разработчика Nokia сможет добавить в функции девайса такие возможности, как повышение динамического диапазона на фотоснимках, 3D-датчик глубины, использование зума без потери качества и многое другое.

Эксперты предполагают, что Nokia 9 PureView снабдят Quad HD+ AMOLED-экраном с размером 5,99 дюймов, процессором Snapdragon 845 и 855, 4 или 6 ГБ оперативной памятью ОЗУ. Гаджет будет представлен 24 февраля в рамках выставки MWC 2019.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Украинскую журналистку Янину
Ученые обнаружили средневековый
Ксения Собчак ответила Вячеславу
Наталья Подольская на видео показала
Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в
В работе социальной сети Instagram
Старшая сестра предложила Меган Маркл
Любовь Аксенова назвала любимые
Леонид Агутин оправдался перед
Дженнифер Лопес появилась на публике в
Анастасия Волочкова рассказала о
Язык карликового хамелеона является
Опубликована приблизительная стоимость
Mitsubishi раскрыла характеристики
Кристина Орбакайте показала совместное
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Максим Матвеев поделился редким
В небе над Ямалом жители обнаружили
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал
Канье Уэст критикует Ким Кардашьян за
Бывшая жена Наталья Вяль приняла
Новый Nissan X-Trail стал январским
Гигантская акула мегалодон вымерла
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова
«Умная» кровать LKB Hero от компании
Супруг королевы Великобритании оказался
Максим Галкин показал, как дочь Лиза
Андрей Малахов показал поклонникам фото
Столкнувшаяся с лактостазом Регина
Просмотреть все новости