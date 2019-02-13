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Свадьба в день святого Валентина: Благословение свыше или насмешка судьбы

Для влюбленных со всего мира День святого Валентина уже традиционно стал одним из главных праздников. Это время, когда под предлогом особого события каждый может раскрыть свои чувства, сделать первое признание, или даже предложить руку и сердце.
Свадьба в день святого Валентина: Благословение свыше или насмешка судьбы

Кроме того, в последние годы распространенной практикой стало заключение свадьбы прямо в День всех влюбленных. Безусловно, бракосочетание 14 февраля становится по-особенному ярким и романтическим событием, поскольку для влюбленных в один сплетаются сразу два важных дня. “Дни24” попробуют рассказать о всех “за” и “против” свадьбы в День святого Валентина, особенностях и нюансах. В то же время важно помнить, что союз точно удастся, если прислушиваться к собственному сердцу.
Свадьба в день святого Валентина: Благословение свыше или насмешка судьбы

Свадьба в День всех влюбленных


Связать себя узами брака в этот день могут натуры особенно чувствительные и романтичные. У сентиментальных личностей складывается чувство, что покровитель всех влюбленных Валентин непременно станет тем, кто поможет сохранить очаг.

Проблем с подготовкой к свадьбе возникнуть не должно, поскольку сама атмосфера праздника подталкивает к использованию украшений и символики соответствующего характера. Однако важно позаботиться о том, чтобы союз двух влюбленных не растворился в Дне святого Валентина полностью, подарив событию нечто особенное и уникальное.
Свадьба в день святого Валентина: Благословение свыше или насмешка судьбы

Оформление


Что до декорирования при решении сыграть свадьбу 14 февраля, оптимально остановить выбор на сочетании черных и белых оттенков, они послужат отличным дополнением для алых цветов в помещении. Букет невесты специалисты советуют сделать темно-красным. Чтобы день оказался по-настоящему особенным и навсегда сохранился в памяти, важно привнести в него собственный романтизм. Лучше всего отойти от шаблонов и стереотипов, не следуя слепо за традициями. Отличным шагом станет воссоздание места знакомства влюбленных или отсылки к странам, в которых они вместе отдыхали.

Можно воспользоваться традициями непосредственно Дня всех влюбленных, чтобы обвенчал молодоженов непосредственно святой Валентин. Оформить помещение для церемонии в таком случае разумно под старинный замок. Обязательным атрибутом могут послужить нетипичные валентинки, посредством которого новоиспеченные супруги смогут одаривать гостей. Благо, вариантов для оформления существует огромное множество.
Свадьба в день святого Валентина: Благословение свыше или насмешка судьбы

Звездные свадьбы


Даже знаменитостям не чужд романтизм, некоторые известные личности тоже не устояли перед соблазном связать себя узами брака 14 февраля. Правда, святой Валентин далеко не всегда сумел сберечь их чувства. К примеру, в этот день свадьбу сыграли Денис Куейд и Мег Райан, проходило мероприятие в 1991 году. Событие казалось сказочным, но, к несчастью, союз не оказался вечным и в итоге распался.

Еще одним романтиком оказался Элтон Джон, который взял в жены Ринат Блауел. Предложение артист сделал 10 февраля, через четыре дня прошла церемония, а спустя четыре года отношения сошли на нет.
Свадьба в день святого Валентина: Благословение свыше или насмешка судьбы

Красавица Шэрон Стоун оказалась одной из тех, кто решился на свадьбу в День святого Валентина, избранником ее стал Фил Бронштейн. Последний обещал сделать актрису счастливой, но через шесть лет случился развод.

Среди счастливых примеров свадьбы 14 февраля оказалась Сальма Хайек и ее избранник Франсуа-Анри Пино. Также крепким стал союз модели Адрианы Лимы и спортсмена Марко Ярича.
Свадьба в день святого Валентина: Благословение свыше или насмешка судьбы

Традиции


В разных странах с Днем святого Валентина связаны некоторые занимательные традиции. К примеру, на Ямайке жених и невеста в случае желания связать себя узами брака должны делать это полностью голыми, В Шотландии никто не станет жениться в этот день, там событие празднуют холостые мужчины и незамужние дамы. В Финляндии День всех влюбленных предполагает, что мужчины поздравляют не только своих возлюбленных, но и всех женщин. Жителям Саудовской Аравии романтические настроения 14 февраля чужды, поскольку там указанный праздник под строгим запретом.
Свадьба в день святого Валентина: Благословение свыше или насмешка судьбы

Мнение психологов


По мнению психологов, брак, заключенный в День всех влюбленных, имеет свои преимущества. К примеру, никто из партнеров точно не забудет поздравить друг друга с годовщиной. Положительное воздействие на семейную жизнь может демонстрировать также связанное с событием эмоциональное насыщение. Влюбленные совпадение двух важных романтических дат, связанных с любовью, могут воспринимать как сверхъестественное, дарованное им свыше.
Свадьба в день святого Валентина: Благословение свыше или насмешка судьбы

Мнение астрологов


Астрологи несколько не согласны с психологами, считая, что важна не только дата брака, но и удачно выбранное время. Лучше всего вступать в официальный союз в пятницу. В пользу того, что созданные в пятницу семьи наиболее крепкие говорит и статистика. Эксперты отмечают, что 14 февраля считается днем формальностей, когда небольшое количество чувств является искренним.

Основная проблема брака в День всех влюбленных в том, что молодожены слишком полагаются на романтическую составляющую, считая, что такой союз априори не может быть провальным, ведь он был полон любви, чувств и ярких эмоций. Для настоящей любви не нужны конкретные даты или поводы, важно уметь работать над отношениями и находить компромиссы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:23

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