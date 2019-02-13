Андреа Бочелли и Анна Нетребко впервые выступят с дуэтом в Кремлёвском дворце





Летом в Кремлёвском дворце Москвы пройдёт концерт Нетребко и Бочелли, а также двух других оперных исполнителей. По словам организаторов, которые называют мероприятие историческим событием, большинство мест в зале уже раскупили. Дуэт двух мировых звёзд оперы обещает повторить фурор концерта Нетребко с Дмитрием Хворостовским, прошедшего на Красной площади.Поскольку графики выступлений артистов расписаны на ближайшие годы, состыковать их организаторам было невероятно трудно. Тем не менее, Бочелли мечтал спеть с Нетребко на одной сцене. Оба пребывают на пике формы и обладают уникальными голосами.С творчеством Ольги Перетятько Бочелли был мало знаком, пока не посмотрел видео с её концертом. Исполнителю хватило получаса, чтобы согласиться петь вместе с оперной дивой в Москве.Сопровождать четырёх артистов будет оркестр "Новой оперы". Мероприятие продлится 2 часа 30 минут. Продюсер концерта отметил, что особенно трудно будет привезти в Россию Бочелли, ведь его райдер состоит из 60 страниц и столько же насчитывает контракт.