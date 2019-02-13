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Милена Безбородова показала новую татуировку, сделанную в честь Алексея Безуса

Несколько дней назад мы писали о том, что участница реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова намерена набить на своем теле еще одну татуировку в честь Алексея Безуса, с целью доказать ему серьезность своих чувств и намерений по отношению к нему.

Многие подписчики попытались отговорить девушку от этого поступка, призывая вспомнить о своей гордости и достоинстве, однако та не стала слушать и вчера показала фотографию второй татуировки.

Милена Безбородова показала новую татуировку, сделанную в честь Алексея Безуса

Отметим, что изначально Милена хотела выбить фамилию Безуса на бедре, но мастер, который прибыл в периметр, сообщил, что сделать это за пределами его рабочего места будет трудно, поэтому она сделала тату на запястье, где уже красовался рисунок в виде розы.

На этот раз Безбородова решила выполнить все условия возлюбленного и набила его имя, а также дату их знакомства – 13 июля 2018 года.

Милена Безбородова показала новую татуировку, сделанную в честь Алексея Безуса

Стоит сказать, что на такой поступок негативно отреагировали не только зрители телестройки, но и некоторые ее ведущие. В частности, Ксения Бородина на Лобном месте раскритиковала Лешу за то, что он заставляет девушку «портить» свое тело ради удовлетворения своих желаний. А Влад Кадони был настолько поражен, что поинтересовался у Милены на шоу «Бородина против Бузовой», что будет в случае, если Безусу захочется, чтобы она сделала операцию по смене пола ради их любви, и получил ответ, что она готова на все.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:25

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