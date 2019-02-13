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Найденная колесница возрастом 4000 лет вынуждает ученых переписать древнюю историю Индии

Найденная в округе Багпата колесница возрастом порядка 4000 лет наталкивает ученых на мысль о необходимости переписать древнюю историю Индии. Ранее считалось, что на столь ранних этапах колесницы имелись только в Месопотамии.
Найденная колесница возрастом 4000 лет вынуждает ученых переписать древнюю историю Индии

В рамках многолетних исследований в штате Уттар-Прадеш ученые выявили ряд изображений, оставленных на самых различных предметах, вплоть до надгробных плит. Рисунки представляют взору нечто, крайне напоминающее колесницы. По предположениям археологов, жителями Индии не менее 4000 лет назад использовалась поставленная на колеса гужевая повозка, которую для того периода можно считать настоящим венцом технического прогресса.

В рамках недавних открытий вблизи Багпата археологи наконец-то выявили сразу три колесницы, которые бросили в местах захоронения представителей царских родов Индии. Ученые ведут работы на просторах государства с 1920-х, но за все время не находили чего-либо подобного. Фактически находка развеивает миф о том, что серьезный толчок местная цивилизация получила только после вторжения на территории арийцев.

Помимо этого, раскопки на территории Индии позволили обнаружить доказательства того, что уже в первой половине ІІ тысячелетия до н.э. местные жители использовали военные доспехи, включавшие щиты и шлемы. Для боев воинами использовались в том числе мечи, а не только копья.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:37

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