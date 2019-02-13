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Татьяна Мусульбес открывает курсы по макияжу в Москве

Несколько дней назад в эфире реалити-шоу «Дом-2» зрители наконец-то увидели уход Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова. Ребята заявили, что взяли от проекта все, что могли, поэтому пришло время двигаться дальше.

Напомним, что, еще будучи участниками телестройки, супруги говорили, что вернутся в родную Одессу, где будут думать об открытии собственного бизнеса. Причем девушка мечтала о собственном салоне красоты, а молодой человек – о баре.

Татьяна Мусульбес открывает курсы по макияжу в Москве

Однако, выйдя за ворота «Дома-2», они приняли решение не покидать Москву. Возлюбленные сняли уютную квартиру в удобном районе и принялись искать себе постоянную работу. На данный момент они живут на те деньги, что получают с рекламы в Instagram, но у Тани уже появилась идея для хорошего заработка.

Мусульбес не стала отказываться от того, что у нее получается лучше всего – делать макияж, поэтому она подумала над тем, чтобы открыть свои курсы. На своей странице Мульбес поинтересовалась у подписчиков, пришли бы они учиться к ней, если бы она арендовала студию для визажистов или гримеров, и учила бы и до тех пор, пока они не выдали бы хороший результат.

Стоит отметить, что многие поклонницы ответили положительно, поэтому с большой вероятностью в скором времени экс-участница реалити-шоу объявит о наборе первой группы на обучение по дневному макияжу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:57

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