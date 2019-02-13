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Александр Маршал предложил Дудю покинуть Россию из-за недовольства Путиным

Александр Маршал в беседе с Юрием Дудем посоветовал ему покинуть Россию из-за недовольства Владимиром Путиным. Певец считает, что не быть сторонником правящей власти, живя в стране, невозможно.
Александр Маршал предложил Дудю покинуть Россию из-за недовольства Путиным

На YouTube-канале "вДудь" вышел документальный фильм Юрия Дудя о первом в истории СССР рок-фестивале. Поскольку Александр Маршал был в числе вышедших на сцену музыкантов, видеоблогер взял у него интервью со свойственными ему каверзными вопросами. Помимо рок-культуры в России, собеседники подняли тему политики, на которую Маршал отреагировал очень резко. Дудь поинтересовался, причисляет ли исполнитель себя к сторонникам Владимира Путина.

"Не понимаю я, а кто не сторонник Путина? Вы — нет? Зачем тогда живёте здесь?", - ответил Маршал, посоветовав интервьюеру не мучить себя и покинуть страну.

Продолжая тему разговора, Дудь спросил, позволено ли жить в России, по мнению музыканта, лишь поддерживающим правящую власть гражданам. Маршал предложил несогласным с политикой выходить на улицы и требовать справедливости там.

Также артист отметил, что Путина нельзя сравнить с такими личностями, как Сталин или Ельцин. Напомним, что в 2017 году украинский сайт "Миротворец" внёс Маршала в чёрный список и запретил въезд в Украину из-за концерта в Крыму.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:05

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