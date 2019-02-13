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Apple готовит анонс нового сервиса

Представители американской компании Apple готовятся анонсировать новый сервис. Данную информацию распространил интернет-ресурс BuzzFeed.
Apple готовит анонс нового сервиса

В Сети уже появлялись сообщения, в которых рассказывалось, что бренд может представить в начале весны новые гаджеты. Последний отчет «яблочной» компании говорит о том, что 25 марта будет запущен оригинальный сервер. Эксперты предполагают: ожидаемый анонс устройств перенесется на некоторое время. Потребительская аудитория ожидает среди новинок Apple планшетные компьютеры моделей iPad и iPad mini, аксессуары в виде беспроводной зарядки AirPower, а также наушники AirPods второго поколения.

По мнению некоторых источников, больший процент внимания на новом сервисе будет занимать один из популярных новостных СМИ. Еще одни слухи говорят о том, что стоимость подписки составит 10 долларов. За плату юзеры компании получат доступ к различным информационным агентствам. Считается, что корпорация планирует перечислять на свой счет 50 % прибыли от сервиса. Это привело к тому, что многие новостные издания будут в нем отсутствовать.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:47

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