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Ксения Собчак сказала, что за рекламу в её Instagram придётся отдать 1 миллион рублей

Ксения Собчак не скрывает того, что дополнительный заработок ей приносит реклама в Instagram.

Многие знаменитости скрывают, сколько стоит одна публикация в их профиле, и просят связываться с их менеджерами или напрямую с ними для того, чтобы обговорить все детали.

Ксения Собчак сказала, что за рекламу в её Instagram придётся отдать 1 миллион рублей

Но, бывшая ведущая "Дома-2" привыкла к конкретике, Ксения сказала о том, что пост на её странице стоит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Стоимость зависит от того, какой товар она рекламирует.

Накануне, Собчак обратилась ко всем шоу-румам с вопросом, почему те постоянно скрывают стоимость товара, ведь совсем неудобно писать им в direct по вопросам цены, особенно, если нравятся несколько вещей сразу.

Ксения Собчак сказала, что за рекламу в её Instagram придётся отдать 1 миллион рублей

Возможно, как предположила девушка, они боятся шокировать клиентов своей ценой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:32

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