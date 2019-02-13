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Даша Пынзарь заговорила о бурном сексе с мужем после разлуки

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь призналась, что они с супругом время от времени стараются подогревать страсть в паре.

По словам знаменитой блондинки, частые поездки Сергея в Россию по различным делам пошли их семейству только на пользу.

Даша Пынзарь заговорила о бурном сексе с мужем после разлуки

Всем известно, что примерно год назад Дарья и Сергей Пынзари решили перебраться жить в Аланию, где они довольно быстро обзавелись собственной недвижимостью. На данный момент старший наследник проектной парочки уже ходит в местную школу, а младший сын посещает детский сад.

Сама Даша находится в Турции практически все время, а вот Сергею приходиться довольно часто летать в Москву, где у них по-прежнему действует их семейный бизнес. Впрочем, как выяснилось, частые разлуки идут парочке только на пользу.

Нужно сказать, что многие поклонники Пынзарей были уверены, что супруги так часто разъезжаются по разным городам только потому, что у них возникли проблемы в браке. Однако Дарья поспешила заверить, что никаких трудностей у них нет.

Даша Пынзарь заговорила о бурном сексе с мужем после разлуки

«Сейчас у нас все хорошо как никогда..», - заявила экс-участница «Дома-2», пишет dom2life.

Выяснилось, что частые разлуки придают отношениям Пынзарей некой «пикантности», в которых есть «новизна», что касается интимной стороны.

«На самом деле это очень круто, когда ты скучаешь по человеку и душой и телом», - подчеркнула Дарья Пынзарь.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:10

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