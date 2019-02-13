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Джастин Бибер обратился к специалистам из-за депрессии

Джастин Бибер обратился к специалистам после депрессии из-за недоверия к людям. Также канадский певец часто посещает пастора из Лос-Анджелеса.
Джастин Бибер обратился к специалистам из-за депрессии

Несколько друзей Бибера рассказали, что в последнее время исполнитель испытывает трудности в понимании самого себя и общении с людьми. Плохое самочувствие знаменитости не имеет отношения к его браку с Хейли Болдуин. Приятели Бибера находят его в последние дни уставшим и подавленным.

Певец испытывает внутреннюю борьбу с собственными страхами и комплексами. Окружение считает, что это как-то связано с популярностью, пришедшей к артисту слишком рано - в 13 лет.

На сегодняшний день в надежде избавиться от депрессии Бибер посещает психолога и получает хорошее лечение. Сам исполнитель и его близкие полагают, что вскоре его состояние улучшится. С супругой Хейли Болдуин Бибер очень счастлив. В его Instagram постоянно появляются романтичные фото. Певцу осталось разобраться, кто он на самом деле. Для этого он недавно посетил в Лос-Анджелесе церковь Хиллсонг пастора Карла Ленца. Священник проводил улыбающегося Бибера, обняв его за плечи.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:55

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