Джастин Бибер обратился к специалистам из-за депрессии

Несколько друзей Бибера рассказали, что в последнее время исполнитель испытывает трудности в понимании самого себя и общении с людьми. Плохое самочувствие знаменитости не имеет отношения к его браку с Хейли Болдуин. Приятели Бибера находят его в последние дни уставшим и подавленным.Певец испытывает внутреннюю борьбу с собственными страхами и комплексами. Окружение считает, что это как-то связано с популярностью, пришедшей к артисту слишком рано - в 13 лет.На сегодняшний день в надежде избавиться от депрессии Бибер посещает психолога и получает хорошее лечение. Сам исполнитель и его близкие полагают, что вскоре его состояние улучшится. С супругой Хейли Болдуин Бибер очень счастлив. В его Instagram постоянно появляются романтичные фото. Певцу осталось разобраться, кто он на самом деле. Для этого он недавно посетил в Лос-Анджелесе церковь Хиллсонг пастора Карла Ленца. Священник проводил улыбающегося Бибера, обняв его за плечи.