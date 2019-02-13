Ученые: В конце XXI века в городах США начнется «климатический хаос»
Ученые утверждают, что глобальное потепление, а также его последствий весьма негативно повлияют на экосистему США и в связи с этим в конце XXI века в больших населённых пунктах Америки начнется «климатический хаос». Об этом сообщает Политэксперт.
Специалисты подчеркнули, что в связи с изменениями климата большая часть крупных городов будет вынуждена перебраться примерно на 450-600 километров южнее своего местонахождения. Научные работники уверяют, что из-за глобального потепления, а также его последствий, северо-восточные города в США с многомиллионным населением к концу XXI века могут быть наполнены азиатскими москитами, которые переносят опасный вирус, такой как лихорадка Западного Нила.
Большая часть ученых уверены, что глобальное потепление приближается, и оно полностью изменит облик Земли. Произойдет это если рост температур не удастся остановить на отметке в 1,5 °C. Подтверждают слова специалистов результаты замеров с метеостанций и климатических спутников, а также буйков в море.
Специалисты подчеркнули, что в связи с изменениями климата большая часть крупных городов будет вынуждена перебраться примерно на 450-600 километров южнее своего местонахождения. Научные работники уверяют, что из-за глобального потепления, а также его последствий, северо-восточные города в США с многомиллионным населением к концу XXI века могут быть наполнены азиатскими москитами, которые переносят опасный вирус, такой как лихорадка Западного Нила.
Большая часть ученых уверены, что глобальное потепление приближается, и оно полностью изменит облик Земли. Произойдет это если рост температур не удастся остановить на отметке в 1,5 °C. Подтверждают слова специалистов результаты замеров с метеостанций и климатических спутников, а также буйков в море.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00