Ученые: В конце XXI века в городах США начнется «климатический хаос»





Специалисты подчеркнули, что в связи с изменениями климата большая часть крупных городов будет вынуждена перебраться примерно на 450-600 километров южнее своего местонахождения. Научные работники уверяют, что из-за глобального потепления, а также его последствий, северо-восточные города в США с многомиллионным населением к концу XXI века могут быть наполнены азиатскими москитами, которые переносят опасный вирус, такой как лихорадка Западного Нила.Большая часть ученых уверены, что глобальное потепление приближается, и оно полностью изменит облик Земли. Произойдет это если рост температур не удастся остановить на отметке в 1,5 °C. Подтверждают слова специалистов результаты замеров с метеостанций и климатических спутников, а также буйков в море.