В NASA намерены официально признать потерю марсохода Opportunity





Эксперт сообщил: миссия Opportunity была очень важной и особенной как для космического ведомства, так и ее членов. Свидетельством этого являются добрые и грустные воспоминания участников, отметил Кейси Дрейер.Сильная пылевая буря произошла на Марсе в начале июля 2018 года. Она охватила кратер Индевор, где работал марсоход. Инженеры миссии перевели ровер в режим чрезвычайного положения и отключили все приборы, кроме часов, из-за ухудшившейся ситуации. В июне специалисты по снимкам марсохода Curiosity обнаружили: буря охватила всю Красную планету.На протяжении месяцев Opportunity не выходил на связь. И сейчас восстановить его не удается. По заявлению главы NASA, если Opportunity не даст о себе знать, будет рассмотрена возможность завершения миссии, которой удалось продержаться в 55 раз больше запланированного времени.Сегодня членам миссии предстоит в последний раз связаться с устройством, попытавшись "оживить" марсоход с помощью экспериментальных и потенциально опасных методик.