В NASA намерены официально признать потерю марсохода Opportunity
Джим Брайденстайн, возглавляющий NASA, а также участники миссии Opportunity, намерены официально признать потерю марсохода, которому не удалось пережить пылевую бурю в 2018 году. О завершении проекта будет объявлено вечером, 13 февраля, информирует Кейси Дрейер, занимающий должность советника по космической политике в агентстве.
Эксперт сообщил: миссия Opportunity была очень важной и особенной как для космического ведомства, так и ее членов. Свидетельством этого являются добрые и грустные воспоминания участников, отметил Кейси Дрейер.
Сильная пылевая буря произошла на Марсе в начале июля 2018 года. Она охватила кратер Индевор, где работал марсоход. Инженеры миссии перевели ровер в режим чрезвычайного положения и отключили все приборы, кроме часов, из-за ухудшившейся ситуации. В июне специалисты по снимкам марсохода Curiosity обнаружили: буря охватила всю Красную планету.
На протяжении месяцев Opportunity не выходил на связь. И сейчас восстановить его не удается. По заявлению главы NASA, если Opportunity не даст о себе знать, будет рассмотрена возможность завершения миссии, которой удалось продержаться в 55 раз больше запланированного времени.
Сегодня членам миссии предстоит в последний раз связаться с устройством, попытавшись "оживить" марсоход с помощью экспериментальных и потенциально опасных методик.
Эксперт сообщил: миссия Opportunity была очень важной и особенной как для космического ведомства, так и ее членов. Свидетельством этого являются добрые и грустные воспоминания участников, отметил Кейси Дрейер.
Сильная пылевая буря произошла на Марсе в начале июля 2018 года. Она охватила кратер Индевор, где работал марсоход. Инженеры миссии перевели ровер в режим чрезвычайного положения и отключили все приборы, кроме часов, из-за ухудшившейся ситуации. В июне специалисты по снимкам марсохода Curiosity обнаружили: буря охватила всю Красную планету.
На протяжении месяцев Opportunity не выходил на связь. И сейчас восстановить его не удается. По заявлению главы NASA, если Opportunity не даст о себе знать, будет рассмотрена возможность завершения миссии, которой удалось продержаться в 55 раз больше запланированного времени.
Сегодня членам миссии предстоит в последний раз связаться с устройством, попытавшись "оживить" марсоход с помощью экспериментальных и потенциально опасных методик.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:46