АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга
EUR 74.15 USD 65.71
Курс валют на 13.02.2019

В NASA намерены официально признать потерю марсохода Opportunity

Джим Брайденстайн, возглавляющий NASA, а также участники миссии Opportunity, намерены официально признать потерю марсохода, которому не удалось пережить пылевую бурю в 2018 году. О завершении проекта будет объявлено вечером, 13 февраля, информирует Кейси Дрейер, занимающий должность советника по космической политике в агентстве.
В NASA намерены официально признать потерю марсохода Opportunity

Эксперт сообщил: миссия Opportunity была очень важной и особенной как для космического ведомства, так и ее членов. Свидетельством этого являются добрые и грустные воспоминания участников, отметил Кейси Дрейер.

Сильная пылевая буря произошла на Марсе в начале июля 2018 года. Она охватила кратер Индевор, где работал марсоход. Инженеры миссии перевели ровер в режим чрезвычайного положения и отключили все приборы, кроме часов, из-за ухудшившейся ситуации. В июне специалисты по снимкам марсохода Curiosity обнаружили: буря охватила всю Красную планету.

На протяжении месяцев Opportunity не выходил на связь. И сейчас восстановить его не удается. По заявлению главы NASA, если Opportunity не даст о себе знать, будет рассмотрена возможность завершения миссии, которой удалось продержаться в 55 раз больше запланированного времени.
В NASA намерены официально признать потерю марсохода Opportunity

Сегодня членам миссии предстоит в последний раз связаться с устройством, попытавшись "оживить" марсоход с помощью экспериментальных и потенциально опасных методик.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Украинскую журналистку Янину
Ученые обнаружили средневековый
Ксения Собчак ответила Вячеславу
Наталья Подольская на видео показала
Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в
В работе социальной сети Instagram
Старшая сестра предложила Меган Маркл
Любовь Аксенова назвала любимые
Леонид Агутин оправдался перед
Дженнифер Лопес появилась на публике в
Анастасия Волочкова рассказала о
Язык карликового хамелеона является
Опубликована приблизительная стоимость
Mitsubishi раскрыла характеристики
Кристина Орбакайте показала совместное
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Максим Матвеев поделился редким
В небе над Ямалом жители обнаружили
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал
Канье Уэст критикует Ким Кардашьян за
Бывшая жена Наталья Вяль приняла
Новый Nissan X-Trail стал январским
Гигантская акула мегалодон вымерла
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова
«Умная» кровать LKB Hero от компании
Супруг королевы Великобритании оказался
Максим Галкин показал, как дочь Лиза
Андрей Малахов показал поклонникам фото
Столкнувшаяся с лактостазом Регина
Просмотреть все новости