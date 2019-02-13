Дмитрий Маликов поздравил дочь Стефанию с 19-летием
Отечественный исполнитель Дмитрий Маликов трогательно поздравил с днем рождения дочь Стефанию, которая празднует свое 19-летие. Соответствующий пост появился на странице 49-летнего артиста в Instagram.
В своем профиле в соцсети Дмитрий Маликов разместил фото, на котором позирует в компании своей дочери Стефании Маликовой. Наследницу 49-летний певец обнимает за плечи. В подписи к посту артист поздравил девушку с днем рождения, назвав ее “Стешенька”. Имениннице отечественный исполнитель пожелал, чтобы ее собственное счастье росло вместе с ней.
В комментариях подписчики страницы Дмитрия Маликова присоединились к поздравлениям, начав желать виновнице торжества много приятных вещей. Также публика отметила, что с каждым годом дочь становится все более похожа на своего известного родителя.
Как сообщалось ранее, сама Стефания Маликова в преддверии своего 19-летия устроила фотосессию, покорив многочисленных фолловеров своей естественной красотой.
В своем профиле в соцсети Дмитрий Маликов разместил фото, на котором позирует в компании своей дочери Стефании Маликовой. Наследницу 49-летний певец обнимает за плечи. В подписи к посту артист поздравил девушку с днем рождения, назвав ее “Стешенька”. Имениннице отечественный исполнитель пожелал, чтобы ее собственное счастье росло вместе с ней.
В комментариях подписчики страницы Дмитрия Маликова присоединились к поздравлениям, начав желать виновнице торжества много приятных вещей. Также публика отметила, что с каждым годом дочь становится все более похожа на своего известного родителя.
Как сообщалось ранее, сама Стефания Маликова в преддверии своего 19-летия устроила фотосессию, покорив многочисленных фолловеров своей естественной красотой.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:37