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Дмитрий Маликов поздравил дочь Стефанию с 19-летием

Отечественный исполнитель Дмитрий Маликов трогательно поздравил с днем рождения дочь Стефанию, которая празднует свое 19-летие. Соответствующий пост появился на странице 49-летнего артиста в Instagram.
Дмитрий Маликов поздравил дочь Стефанию с 19-летием

В своем профиле в соцсети Дмитрий Маликов разместил фото, на котором позирует в компании своей дочери Стефании Маликовой. Наследницу 49-летний певец обнимает за плечи. В подписи к посту артист поздравил девушку с днем рождения, назвав ее “Стешенька”. Имениннице отечественный исполнитель пожелал, чтобы ее собственное счастье росло вместе с ней.

В комментариях подписчики страницы Дмитрия Маликова присоединились к поздравлениям, начав желать виновнице торжества много приятных вещей. Также публика отметила, что с каждым годом дочь становится все более похожа на своего известного родителя.

Как сообщалось ранее, сама Стефания Маликова в преддверии своего 19-летия устроила фотосессию, покорив многочисленных фолловеров своей естественной красотой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:37

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