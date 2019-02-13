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Планетологи рассказали о происхождении скрытых марсианских озёр

Американские планетологи рассказали о происхождении скрытых полярных марсианских озёр. Воду под ледяной шапкой могут подогревать магматические камеры.
Планетологи рассказали о происхождении скрытых марсианских озёр

Сотрудники Аризонского университета выдвинули версию о происхождении на Марсе внутренних озёр. Одно из таких может находиться на южном полюсе планеты, погружённое на глубину в 1,5 километра под шапкой льда. Жидким водоём может оставаться только благодаря вулканической активности, считают планетологи.

В прошлом процессы в недрах Марса образовали благоприятную среду для зарождения жизни. Признаки скрытого озера отразились на радиолокационных снимках 2018 года. 300 тысяч лет назад магма в недрах планеты поднялась высоко к поверхности, но наружу пробиться не смогла. Таким образом на глубине более 1,5 км под ледником появилась магматическая камера.

Последняя стала остывать и выпускать большое количество тепла, растопив лёд в основании шапки на южном полюсе. Тем не менее, на поверхности Марса найдены и доказательства того, что очаги вулканической активности спят уже миллионы лет. Поднятие уровня магмы прекратилось и под поверхностью, однако учёные будут продолжать искать свидетельства своей теории.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:26

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