Саша Черно официально сменила фамилию





Как стало известно, возлюбленная Иосифа Оганесяна официально сменила фамилию.Невзирая на то, что в семейной парочке Черно и Оганесяна по-прежнему не утихают конфликты, до расставания, о котором так кричала Александра на протяжении нескольких дней, все-таки не дошло. Выяснилось, что с разводом эпатажная участница «Дома-2» решила немного подождать, однако фамилию уже сменила.Нужно сказать, что многочисленные телезрители «Дома-2» до последнего не верили в то, что Александра и Иосиф на самом деле поженились. Оказывается, что поклонники телепроекта думали, что свадьба Черно и Оганесяна была «постановочной», что то и дело обсуждали в социальных сетях.К слову, некоторые фанаты реалити-шоу все-таки верили в брак Саши и Иосифа, но были уверены, что девушка поленится пойти в ЗАГС, чтобы сменить фамилию. Как стало явным, все они ошибались.Считанные часы назад в Сети появилась фотография разворота паспорта Черно, который подтверждает, что Саша не только по-настоящему вышла замуж, но и уже официально сменила свою фамилию на «Оганесян».Впрочем, полностью отказываться от своей фамилия девушка не стала и теперь, когда Сашу показывают в эфирах «Дома-2», девушку по-прежнему подписывают под фамилией Черно.