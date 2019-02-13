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Министерство транспорта России предложило увеличить штраф за остановку на автомагистралях

Представители Министерства транспорта России внесли на рассмотрение депутатов предложении повысить денежные штрафы, которые взымаются за остановку автомобиля на автомагистралях в неположенных для этого местах. Данную информацию распространило издание «Коммерсант».
Министерство транспорта России предложило увеличить штраф за остановку на автомагистралях

В случае принятия поправок штрафовать правонарушителей начнут ни на одну, а на три тысячи рублей. В ведомстве убеждены, что штраф должен налагаться не только за остановки в неположенных местах на автостраде, но и на трассах, которые обозначены знаком «5.3», что означает «Дорога для автомобилей». Представители Минтранса ссылаются на то, что подобные нарушения правил дорожного движения являются причинами резкого роста ДТП со смертельным исходом. Ранее сотрудники Государственной автоинспекции сообщали о нехватке специально отведенных мест для остановки даже на платных дорогах. Это провоцирует водителей на нарушение ПДД и остановку в непредусмотренном месте.

Аргументируя свое предложение Минтранс ссылался на предоставленную «Автодором» статистику, согласно которой за прошедший год на дорогах компании погибло 388 человек. Причиной 59 смертей стал наезд на стоящее транспортное средство.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:11

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