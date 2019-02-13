Звезда "Аншлага" Николай Бандурин носит чужую одежду после потери дома из-за пожара





Николай Бандурин посетил студию вместе со своей супругой Мариной. Звезда рассказал телеведущему о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться после пожара.По словам артиста, в ту ночь, в доме находились кроме него с женой еще наследница Екатерина с ребенком и родительница юмориста, которой исполнилось 82 года. Все, кроме знаменитости были на первом этаже, но не почувствовали запаха дыма, а проснулись от звука падающих балок. Хозяин особняка и его родные успели выбраться и, к счастью, никто не пострадал. Супруга знаменитости первой забила тревогу и разбудила Николая Бандурина: "30 секунд позже, и я бы уже не вышел", - признался актер.Из-за трагедии известный артист и его семья потеряли одежду, ценные и дорогие вещи, документы, костюмы для выступлений, музыкальные инструменты. Не удалось спасти и домашних питомцев. Как сообщила зрителям Марина Бандурина, они сейчас в одежде, полученной от друзей, а из горящего дома выбежали "в чем мать родила".Артиста поддерживают друзья и коллеги. Николай Бандурин активно работает вместе с Михаилом Вашуковым, а также ведет проект под названием "Смеяться разрешается".